ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 08:40

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ПП королевская ватрушка — это идеальный десерт для тех, кто любит творожную выпечку, но старается избегать лишнего сахара и калорий. Никакого сложного теста и долгой возни на кухне — всего несколько простых ингредиентов, а результат получается не хуже, чем в хорошей кондитерской.

Получается обалденная вкуснятина: сверху и снизу рассыпчатая нежная крошка, а внутри — воздушная творожная начинка, которая буквально тает во рту. Такой десерт отлично подходит к чаю, кофе или в качестве полезного перекуса.

Для приготовления вам понадобится: творог — 360 г, яйца — 4 шт., мука — 120 г, сахарозаменитель — по вкусу.

Отделите белки от желтков. В миске соедините творог, белки и сахарозаменитель. Пробейте массу блендером или хорошо перемешайте до однородности. В отдельную миску всыпьте муку, добавьте желтки и сахарозаменитель.

Перетрите руками до получения рассыпчатой крошки. Форму для выпечки застелите пергаментом. На дно выложите половину мучной крошки и слегка разровняйте. Сверху распределите творожную массу, а затем засыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до легкого золотистого цвета. Готовой ватрушке дайте немного остыть перед нарезкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру лимон и пеку лимонный «Блонди»: нежнейший кекс с цитрусовой кислинкой и вкусом как в кондитерской
Общество
Беру лимон и пеку лимонный «Блонди»: нежнейший кекс с цитрусовой кислинкой и вкусом как в кондитерской
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку
Общество
Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку
Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом
Общество
Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом
Без лепки и мучений с тестом: когда есть творог, но нет времени, готовьте ленивую ватрушку
Общество
Без лепки и мучений с тестом: когда есть творог, но нет времени, готовьте ленивую ватрушку
рецепт
творог
ватрушка
перекус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.