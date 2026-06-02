Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

ПП королевская ватрушка — это идеальный десерт для тех, кто любит творожную выпечку, но старается избегать лишнего сахара и калорий. Никакого сложного теста и долгой возни на кухне — всего несколько простых ингредиентов, а результат получается не хуже, чем в хорошей кондитерской.

Получается обалденная вкуснятина: сверху и снизу рассыпчатая нежная крошка, а внутри — воздушная творожная начинка, которая буквально тает во рту. Такой десерт отлично подходит к чаю, кофе или в качестве полезного перекуса.

Для приготовления вам понадобится: творог — 360 г, яйца — 4 шт., мука — 120 г, сахарозаменитель — по вкусу.

Отделите белки от желтков. В миске соедините творог, белки и сахарозаменитель. Пробейте массу блендером или хорошо перемешайте до однородности. В отдельную миску всыпьте муку, добавьте желтки и сахарозаменитель.

Перетрите руками до получения рассыпчатой крошки. Форму для выпечки застелите пергаментом. На дно выложите половину мучной крошки и слегка разровняйте. Сверху распределите творожную массу, а затем засыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до легкого золотистого цвета. Готовой ватрушке дайте немного остыть перед нарезкой.