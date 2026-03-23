23 марта 2026 в 07:30

Без лепки и мучений с тестом: когда есть творог, но нет времени, готовьте ленивую ватрушку

Ленивая ватрушка — это гениальный десерт для тех, кто любит творожную выпечку, но не хочет мучится с бесконечной лепкой и тестом. Если у вас завалялся творог, но нет времени на выпечку, этот рецепт придется кстати.

Нежное жидкое тесто, кусочки творога и ароматное варенье создают в духовке настоящий шедевр с хрустящей корочкой и нежной, влажной серединкой. Вкус напоминает ватрушки из детства, но готовится в разы быстрее и проще.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 200 мл кефира, 150 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 200 г творога, 3-4 ст. л. любого густого варенья (или ягод), сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте муку с разрыхлителем и замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Ложкой выложите по тесту кусочки творога, а в свободных местах — ложки варенья или ягоды. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности. Готовую ватрушку посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить творожные лепешки с яблоками.

Читайте также
Сдобная классика: готовим на Масленицу домашние ватрушки
Семья и жизнь
Сдобная классика: готовим на Масленицу домашние ватрушки
Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку
Общество
Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку
Возьмите морковь и творог: через 40 минут на столе ароматная запеканка. Простой и старый рецепт — очень вкусно
Общество
Возьмите морковь и творог: через 40 минут на столе ароматная запеканка. Простой и старый рецепт — очень вкусно
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Медовые» c корицей готовы через четверть часа — такие нежные, что тают на языке
Общество
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Медовые» c корицей готовы через четверть часа — такие нежные, что тают на языке
Пасха-2026: готовим кулич, чтобы не поправиться, — вкуснятина на творожном тесте
Общество
Пасха-2026: готовим кулич, чтобы не поправиться, — вкуснятина на творожном тесте
Дарья Иванова
2 яйца
200 мл кефира
150 г муки
100 г сахара
1 ч. л. разрыхлителя
200 г творога
3-4 ст. л. любого густого варенья (или ягод)
сахарная пудра для посыпки
щепотка соли
В миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте муку с разрыхлителем и замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны.
Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Ложкой выложите по тесту кусочки творога, а в свободных местах — ложки варенья или ягоды.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до румяности. Готовую ватрушку посыпьте сахарной пудрой.
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

