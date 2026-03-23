Без лепки и мучений с тестом: когда есть творог, но нет времени, готовьте ленивую ватрушку

Ленивая ватрушка — это гениальный десерт для тех, кто любит творожную выпечку, но не хочет мучится с бесконечной лепкой и тестом. Если у вас завалялся творог, но нет времени на выпечку, этот рецепт придется кстати.

Нежное жидкое тесто, кусочки творога и ароматное варенье создают в духовке настоящий шедевр с хрустящей корочкой и нежной, влажной серединкой. Вкус напоминает ватрушки из детства, но готовится в разы быстрее и проще.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 200 мл кефира, 150 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 200 г творога, 3-4 ст. л. любого густого варенья (или ягод), сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте муку с разрыхлителем и замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Ложкой выложите по тесту кусочки творога, а в свободных местах — ложки варенья или ягоды. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности. Готовую ватрушку посыпьте сахарной пудрой.

