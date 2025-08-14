Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 05:30

Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку! Эти воздушные ватрушки станут вашим любимым низкокалорийным завтраком! Нежная кабачковая основа с расплавленным сыром и черри — вкусно, полезно и всего 144 ккал на 100 грамм.

Ингредиенты

  • Кабачок — 300 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Ветчина из индейки — 50 г
  • Сыр маложирный — 100 г
  • Зелень — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мука рисовая — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу
  • Помидоры черри — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с яйцом, чесноком, рубленой зеленью, нарезанной ветчиной, половиной тертого сыра и специями.
  2. Добавьте муку и перемешайте. На противень выложите тесто, формируя лепешки с углублением посередине. В углубление положите сыр и половинки черри. Выпекайте до готовности.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

ватрушка
кабачки
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
