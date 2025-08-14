Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку! Эти воздушные ватрушки станут вашим любимым низкокалорийным завтраком! Нежная кабачковая основа с расплавленным сыром и черри — вкусно, полезно и всего 144 ккал на 100 грамм.
Ингредиенты
- Кабачок — 300 г
- Яйцо — 3 шт.
- Ветчина из индейки — 50 г
- Сыр маложирный — 100 г
- Зелень — 30 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Мука рисовая — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Помидоры черри — по вкусу
Приготовление
- Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с яйцом, чесноком, рубленой зеленью, нарезанной ветчиной, половиной тертого сыра и специями.
- Добавьте муку и перемешайте. На противень выложите тесто, формируя лепешки с углублением посередине. В углубление положите сыр и половинки черри. Выпекайте до готовности.
