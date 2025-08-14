Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку

Кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку! Эти воздушные ватрушки станут вашим любимым низкокалорийным завтраком! Нежная кабачковая основа с расплавленным сыром и черри — вкусно, полезно и всего 144 ккал на 100 грамм.

Ингредиенты

Кабачок — 300 г

Яйцо — 3 шт.

Ветчина из индейки — 50 г

Сыр маложирный — 100 г

Зелень — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Мука рисовая — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Помидоры черри — по вкусу

Приготовление

Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с яйцом, чесноком, рубленой зеленью, нарезанной ветчиной, половиной тертого сыра и специями. Добавьте муку и перемешайте. На противень выложите тесто, формируя лепешки с углублением посередине. В углубление положите сыр и половинки черри. Выпекайте до готовности.

