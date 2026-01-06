Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 11:51

В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина

Аналитик Мартьянов: атаки на Херсонщину и резиденцию Путина организовал Запад

Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы в Херсонской области Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости
За атаками дронов на резиденцию президента России Владимира Путина и кафе в Херсонской области стоят западные спецслужбы, управляющие СБУ и ГУР, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала. Аналитик назвал эти действия террористическими, подчеркнув, что их исполнители «не умеют воевать», а лишь «прячутся за своим посредником — Украиной».

Очевидно, что западные спецслужбы координируют и управляют людьми из СБУ и ГУР в Киеве. Так что они террористы в чистом виде. Они убили детей и женщин в Херсонской области. <…> Атаковали резиденцию Путина на Валдае. <…> Они не умеют воевать, — сказал Мартьянов.

Он также рассказал о «запредельном уровне русофобии» среди сотрудников западных разведок, заявив, что те готовы на все из-за ненависти к русским. По его мнению, западные спецслужбы не способны к стратегическому планированию и действуют импульсивно.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что атака украинской армии на кафе и гостиницу в селе Хорлы могла быть организована британскими разведывательными службами. По его словам, именно эта поддержка позволяет Киеву рассчитывать на отсутствие серьезных последствий.

