17 марта 2026 в 15:35

В Тель-Авиве приостановили движение поездов из-за обстрела

Тель-Авив, Израиль Тель-Авив, Израиль Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press
Движение поездов в пригороде Тель-Авива экстренно приостановлено из-за падения ракетных осколков после очередного обстрела со стороны Ирана, передает гостелерадиокомпания Kan. Полиция Израиля подтвердила обнаружение обломков в нескольких точках столичного округа.

Движение поездов между станциями Тель-Авив и Ришон-ле-Цион временно приостановлено, — уточнил перевозчик.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Однако серьезные перебои в графике затронули одно из самых загруженных направлений страны. Службы безопасности обследуют пути на предмет наличия других опасных объектов, прежде чем возобновить перевозки в штатном режиме.

Ранее обломки иранских ракет упали вблизи храма Гроба Господня и Эспланады мечетей в Иерусалиме. Согласно информации властей, снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны. Фрагменты также нашли в нескольких местах Старого города и в Еврейском квартале.

До этого британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй заявил, что Тель-Авив после ответных атак Ирана стал похож на сектор Газа. По его словам, это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времен нацистского вторжения в СССР.

Израиль
Тель-Авив
ракеты
Иран
