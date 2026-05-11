Россияне получили новый туристический маршрут без виз

Соглашение об отмене виз между РФ и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая

С 11 мая вступило в силу соглашение, которое позволяет гражданам России посещать Саудовскую Аравию без оформления визы для туристических поездок, передает ТАСС. При этом установлен лимит пребывания и ряд условий, связанных с целями визита.

Граждане РФ могут находиться на территории Саудовской Аравии без визы непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года, при условии что они не будут заниматься трудовой деятельностью, получать образование или проживать в королевстве, отметили в источнике. Для поездок с целью работы, учебы или совершения религиозных ритуалов в период хаджа по прежнему требуется оформление визы.

Соглашение носит взаимный характер и распространяется и на граждан Саудовской Аравии при поездках в Россию. В МИД РФ также отметили рост взаимных поездок между странами и ожидают дальнейшего увеличения туристического потока.

Ранее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил: Евросоюз не исключает введение дополнительных ограничений при получении виз гражданами России. По его словам, такие решения связаны с «устранением рисков для безопасности».

