Евросоюз может ужесточить получение виз для россиян

Евросоюз не исключает введение дополнительных ограничений при получении виз гражданами России, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге, который транслировался на YouTube. По его словам, такие решения связаны с «устранением рисков для безопасности».

Число выданных россиянам виз сократилось с 4 млн до чуть более 500 тыс. Кроме того, я могу сказать, что остается возможность введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности, — сказал Ламмерт.

Ранее программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович заявил, что Черногория может отложить введение виз для россиян. По его словам, примерно четвертая часть экономики страны связана с туризмом.

До этого стало известно, что российские туристы пополнили бюджет Франции минимум на €1,2 млн (110 млн рублей) за зимний сезон 2025 года. Пик финансовой активности пришелся на март, когда объем трат вырос в пять раз. К концу сезона путешественники начали тратить деньги более агрессивно.