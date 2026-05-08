День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 14:45

Евросоюз может ужесточить получение виз для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз не исключает введение дополнительных ограничений при получении виз гражданами России, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге, который транслировался на YouTube. По его словам, такие решения связаны с «устранением рисков для безопасности».

Число выданных россиянам виз сократилось с 4 млн до чуть более 500 тыс. Кроме того, я могу сказать, что остается возможность введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности, — сказал Ламмерт.

Ранее программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович заявил, что Черногория может отложить введение виз для россиян. По его словам, примерно четвертая часть экономики страны связана с туризмом.

До этого стало известно, что российские туристы пополнили бюджет Франции минимум на €1,2 млн (110 млн рублей) за зимний сезон 2025 года. Пик финансовой активности пришелся на март, когда объем трат вырос в пять раз. К концу сезона путешественники начали тратить деньги более агрессивно.

Европа
Россия
Евросоюз
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.