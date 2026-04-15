Российские туристы оставили в Куршевеле €1,2 млн

Российские любители зимнего отдыха пополнили бюджет Франции минимум на €1,2 млн (110 млн рублей) в течение сезона 2025 года, сообщает Telegram-канала Mash. Эксперты отмечают, что, несмотря на нишевый статус направления, поток обеспеченных туристов из России остается стабильным и демонстрирует рост расходов.

Пик финансовой активности пришелся на март, когда объем трат вырос в пять раз по сравнению с февральскими показателями. Туристы предпочитали короткие, но максимально насыщенные заезды, оставляя в элитных заведениях вроде La Ferme Saint Amour в среднем по €2330 за визит. Как сообщает источник, к концу сезона россияне сменили тактику и начали тратить деньги более быстро и агрессивно, значительно увеличив средний чек в магазинах и ресторанах курорта.

Ранее сообщалось, что концерт российского певца Сергея Жукова в Куршевеле может принести ему доход почти 20 млн рублей за один вечер. Цена билетов начиналась от €1750 (160 тыс. рублей) и достигала €5000 (458 тыс. рублей). Поклонники группы «Руки Вверх!» почти полностью выкупили билеты.