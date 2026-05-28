Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:24

Скончался бывший президент Йемена

Экс-президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади умер в возрасте 80 лет

Абд Раббо Мансур Хади Абд Раббо Мансур Хади Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади скончался в возрасте 80 лет, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. По информации источников, политик умер на рассвете в четверг, 28 мая, в одной из больниц Эр-Рияда. Он занимал должность главы государства с 27 февраля 2012 года по 7 апреля 2022 года.

Мансур Хади родился 1 сентября 1945 года в провинции Абьян. В 1964 году окончил частную военную школу в Адене, затем продолжил образование в Военной академии в Сандхерсте (Великобритания), Высшей военной академии имени Насера (Египет) и Военной академии им. М. В. Фрунзе (Россия).

С 4 июня до 23 сентября 2011 года, на время лечения своего предшественника Али Абдаллы Салеха, исполнял обязанности президента страны. 21 февраля 2012 года на досрочных президентских выборах Мансур Хади был избран руководителем Йемена.

Ранее скончался известный американский медиамагнат и руководитель одного из крупнейших медиахолдингов Advance Publications Дональд Ньюхаус. Ему было 96 лет. Он умер в своем доме в штате Нью-Джерси. Причиной смерти стала лимфома.

Мир
Ближний Восток
Йемен
Эр-Рияд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.