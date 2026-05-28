Скончался бывший президент Йемена

Бывший президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади скончался в возрасте 80 лет, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. По информации источников, политик умер на рассвете в четверг, 28 мая, в одной из больниц Эр-Рияда. Он занимал должность главы государства с 27 февраля 2012 года по 7 апреля 2022 года.

Мансур Хади родился 1 сентября 1945 года в провинции Абьян. В 1964 году окончил частную военную школу в Адене, затем продолжил образование в Военной академии в Сандхерсте (Великобритания), Высшей военной академии имени Насера (Египет) и Военной академии им. М. В. Фрунзе (Россия).

С 4 июня до 23 сентября 2011 года, на время лечения своего предшественника Али Абдаллы Салеха, исполнял обязанности президента страны. 21 февраля 2012 года на досрочных президентских выборах Мансур Хади был избран руководителем Йемена.

