28 мая 2026 в 13:46

«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов

Милонов положительно оценил задумку нового клипа SHAMAN с лицами иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил задумку нового клипа певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), в котором появились поющие лица иноагентов. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к песне.

Ход SHAMAN с лицами иноагентов в клипе привлечет повышенное внимание к песне. Мне в композициях важна не интерпретация, а содержимое. Поэтому я не смотрю клипы, а слушаю. У Дронова хороший голос, он молодец в вокальном плане. Песня точно зайдет. Он хорошо посмеялся над [певцом] Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Представляю, как Макаревича корежит, как он давится, увидев свою нейрослоповую рожу. Наверно, это хорошо, что SHAMAN так над ними подшутил. У него огромное количество фанатов. А если говорить о патриотизме, мне больше нравится шестая симфония композитора Петра Чайковского, — высказался Милонов.

Ранее SHAMAN представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других.

