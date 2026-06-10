Появились подробности атаки ВСУ на автобус в Мелитополе Пассажиры сами эвакуировались из автобуса после атаки под Мелитополем

Пассажиры, которые находились внутри автобуса на момент атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, самостоятельно покинули транспортное средство, передает корреспондент ТАСС. Как пишет агентство, автобус сразу остановился после налета вражеского дрона.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу на въезде в Мелитополь. По предварительным данным, удар пришелся в заднюю часть транспортного средства. Информация о пострадавших уточняется.

До этого появилась информация, что Мелитополь подвергся массированному удару со стороны украинской армии. Попадания зафиксированы в частном секторе города. Повреждения получили жилые дома на улице Ломоносова. Также были уничтожены несколько гражданских автомобилей. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также три человека пострадали в Самарской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил повреждения на нескольких промышленных предприятиях. По его словам, силами ПВО и мобильных боевых групп удалось сбить несколько десятков дронов.