Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 11:23

Житель Мелитополя поплатился за призывы к убийству российских военных

ФСБ задержала жителя Мелитополя за призывы к убийству солдат ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Мелитополя задержан за публикацию в мессенджере Telegram комментариев с призывами к убийству военнослужащих ВС России, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Запорожской области. По данным ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы.

Он оставлял в мессенджере Telegram комментарии, содержащие призывы к убийству российских военнослужащих. Управлением ФСБ России по Запорожской области подозреваемый установлен и совместно с СОБР «Смерч-А» управления Росгвардии по Запорожской области задержан, — заявили в ведомстве.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники российских спецслужб задержали в Крыму россиян, собиравших сведения о военнослужащих ВС РФ, участвующих в зоне СВО. По данным ведомства, подозреваемые работали в интересах украинских силовых структур.

Кроме того, пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Геленджике 27-летнего гражданина России, который, по версии следствия, собирал и передавал информацию украинским спецслужбам. В ведомстве заявили, что мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ через мессенджер.

Регионы
Запорожская область
Мелитополь
ФСБ
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума приняла закон о новых требованиях к трудовым мигрантам
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала свою семью в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.