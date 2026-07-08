Житель Мелитополя поплатился за призывы к убийству российских военных ФСБ задержала жителя Мелитополя за призывы к убийству солдат ВС России

Житель Мелитополя задержан за публикацию в мессенджере Telegram комментариев с призывами к убийству военнослужащих ВС России, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Запорожской области. По данным ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы.

Он оставлял в мессенджере Telegram комментарии, содержащие призывы к убийству российских военнослужащих. Управлением ФСБ России по Запорожской области подозреваемый установлен и совместно с СОБР «Смерч-А» управления Росгвардии по Запорожской области задержан, — заявили в ведомстве.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники российских спецслужб задержали в Крыму россиян, собиравших сведения о военнослужащих ВС РФ, участвующих в зоне СВО. По данным ведомства, подозреваемые работали в интересах украинских силовых структур.

Кроме того, пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Геленджике 27-летнего гражданина России, который, по версии следствия, собирал и передавал информацию украинским спецслужбам. В ведомстве заявили, что мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ через мессенджер.