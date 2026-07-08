ФСБ показала кадры задержания киевских шпионов в Крыму

Сотрудники российских спецслужб показали момент задержания в Крыму россиян, собиравших данные о военнослужащих ВС РФ в зоне СВО. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленники работали на украинские силовые ведомства, с которыми самостоятельно вышли на связь посредством мессенджера.

На кадрах можно увидеть, как задержанных в наручниках ведут в здание управления ФСБ по региону. Затем показан фрагмент допроса. Сейчас фигуранты уголовного дела о госизмене заключены под стражу и дают признательные показания, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что задержанные в Крыму россияне передавали Киеву сведения о дислокации подразделений Минобороны РФ в зоне спецоперации, собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения средств противовоздушной обороны на полуострове. Кроме того, злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.

До этого правоохранители пресекли массовую рассылку бомб, закамуфлированных в парфюмерных наборах военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. ФСБ удалось задержать 23-летнего россиянина, завербованного спецслужбами Украины.