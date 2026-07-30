Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене

Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене Задержанный по делу о госизмене москвич просил прощения у ФСБ на видео

Задержание жителя Москвы, обвиняемого в государственной измене, попало на видео, кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале. На записи видно, как сотрудники ФСБ вскрывают дверь квартиры и заходят внутрь. В момент появления силовиков мужчина уже лежал на полу с вытянутыми в стороны руками.

Простите пожалуйста. [Тут] нет никого. Я один, я лежу. Господи, прости, — сказал мужчина.

После того как сотрудники вошли в комнату, задержанный начал извиняться и заявил, что находится в квартире один. Далее на кадрах показано, как его выводят из квартиры сначала в подъезд, а затем на улицу. Там мужчину посадили в служебный автомобиль и увезли для проведения дальнейших следственных действий

Ранее житель Москвы рассказал, как в сервисе «Дайвинчик / Leo» с ним связались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Неизвестные начали общение с мужчиной и под угрозой обвинений в государственной измене пытались заставить его совершить поджог «проукраинской» автозаправочной станции.