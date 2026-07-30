Грузинского наемника ВСУ заочно приговорили к 14 годам колонии Суд в ДНР заочно приговорил наемника ВСУ Варданашвили к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил гражданина Грузии Акакия Варданашвили к 14 годам исправительной колонии строгого режима за наемническую деятельность в ВСУ, сообщили в канале СК России в МАКСе. Доказательства его преступлений собрали сотрудники Главного следственного управления Следкома.

По версии следствия, Варданашвили вступил за деньги в ряды украинских подразделений весной 2022 года. Он прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. После этого он воевал против представителей силовых структур ДНР и Вооруженных сил РФ.

Наемника объявили в международный розыск. Суд приговорил гражданина Грузии к заключению под стражу.

Ранее донецкий суд признал виновным наемника из Ирландии Тирнана О'Донована за службу в ВСУ. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По версии следствия, мужчина воюет за украинскую армию с июня 2023 года, когда он вступил в формирование иностранных наемников «Избранная рота».