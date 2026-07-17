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17 июля 2026 в 12:18

Суд признал иноагента Надеждина виновным в пропаганде экстремизма

Суд оштрафовал иноагента Надеждина на 1 тыс. рублей за пропаганду экстремизма

Борис Надеждин Борис Надеждин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Долгопрудненский суд Московской области признал политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) виновным по статье о пропаганде экстремизма, сообщили ТАСС в инстанции. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Суд постановил признать виновным Надеждина по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 1 тыс. рублей, — заявили в суде.

По словам адвоката политика Дмитрия Трунина, следствие заинтересовалось Надеждиным после публикации им в своих соцсетях одной ссылки на видео. Она вела на видеоролик с участием Алексея Навального и ФБК (организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена).

Ранее судебное заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия бывшего депутата Госдумы. Его артериальное давление повысилось до 190 на 110 мм рт. ст. Адвокат Надеждина попросил вызвать бригаду скорой помощи.

Общество
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