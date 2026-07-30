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30 июля 2026 в 10:30

В Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за прошедшие сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Уточняется, что наиболее интенсивные дожди прошли в Талдоме.

В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях: Наро-Фоминск — 24 миллиметра, Луговая и Горки Ленинские — 29 миллиметров, Можайск — 32 миллиметра, Волоколамск — 35 миллиметров, Талдом — 37 миллиметров, что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги, — рассказал Тишковец.

По словам метеоролога, в Москве за минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино — 13 литров, в Бутово — 16 литров. В общей сложности накопилась 20% месячной нормы осадков.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что первые выходные августа в Москве будут благоприятными для купания. По ее словам, вода в небольших водоемах прогреется до +20 градусов, а максимум температуры традиционно приходится как раз на конец июля — начало августа.

Москва
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Евгений Тишковец
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