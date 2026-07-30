Стало известно, при каком условии москвичи готовы работать на производстве Топ-менеджер Черевиченко: переход на завод зависит от местоположения работы

Удобство ежедневного маршрута до места работы стало решающим фактором для жителей Москвы при трудоустройстве в промышленном секторе, заявил NEWS.ru управляющий директор инвестиционной группы «Эмуна Развитие» Алексей Черевиченко. По его словам, существует прямая зависимость между готовностью москвичей идти на завод и временными затратами на перемещение по городу.

Транспортная доступность оказалась главным критерием при выборе работы в промышленном секторе. Отношение москвичей к занятости на производстве напрямую зависит от того, сколько времени они планируют тратить на дорогу. 74% респондентов готовы рассматривать работу на производстве, если до нее удобно добираться. При этом только 14% опрошенных согласны тратить на дорогу более 45 минут, для остальных это слишком долго, — сказал Черевиченко.

По его мнению, личный автомобиль остается самым популярным средством передвижения среди соискателей. Топ-менеджер добавил, что примерно равные доли опрошенных отдали предпочтение метро и наземному общественному транспорту, тогда как электрички и МЦД оказались практически невостребованными.

Наиболее востребованным транспортом для поездок на работу в Москве остается личный автомобиль — 44%. Но значительная доля жителей столицы пользуется метро — это примерно 22% горожан, а наземным городским транспортом — 24%. Электрички и МЦД выбрали всего 2% респондентов. Это означает, что предприятия, расположенные или планирующие переезд далеко за МКАД, автоматически отсекают для себя более 85% потенциальных соискателей, — заключил Черевиченко.

Ранее министр правительства Москвы Владислав Овчинский заявил, что в столице 1 августа проведут экскурсию по роботизированному заводу модульного домостроения «МонАрх». По его словам, мероприятие состоится в рамках месяца градостроительства, посвященного 70-летию Дня строителя.