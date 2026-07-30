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30 июля 2026 в 12:11

Из-за разбушевавшейся стихии в Индии погибли 78 человек

В Индии погибли 78 человек в результате наводнения

Фото: Saqib Majeed/Global Look Press
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В индийском штате Ассам в результате наводнения погибли 78 человек, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Всего наводнение затронуло семь округов: Шивасагар, Чарайдео, Голагхат, Джорхат, Нагаон, Бисванат и городской округ Камруп. От стихийного бедствия пострадали около 332 тыс. человек.

В среду в результате наводнения в Ассаме погибли еще три человека. Таким образом, общее число погибших в результате стихийного бедствия достигло 78, — сказано в сообщении.

Ранее более 100 животных смыло наводнением из зоопарка на юге Китая в городском округе Гуйган. Территория учреждения оказалась практически полностью затоплена, а материальный ущерб оценивается примерно в 44,9 млн рублей. Все травоядные обитатели зоопарка были унесены мощными потоками воды. Часть хищников, содержавшихся в вольерах, не смогла спастись — в частности, погибли три льва.

До этого в результате сильных ливней под водой оказался Мумбаи: были затоплены прибрежные районы города, парализовано движение на дорогах и по железной дороге. За четыре дня в финансовом центре Индии выпало около 80% среднемесячного объема осадков.

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