Более 100 животных смыло из зоопарка в Китае

Более 100 животных смыло из зоопарка в Китае Наводнение на юге Китая унесло более 100 животных из зоопарка

Более 100 животных смыло наводнением из зоопарка на юге Китая в городском округе Гуйган, сообщает Pengpai. Территория учреждения оказалась практически полностью затоплена, а материальный ущерб оценивается примерно в 44,9 млн рублей.

Все травоядные обитатели зоопарка были унесены мощными потоками воды. Часть хищников, содержавшихся в вольерах, не смогла спастись — в частности, погибли три льва. По предварительным подсчетам, стихия нанесла учреждению ущерб в размере 4 млн юаней (44,9 млн рублей). Спасатели продолжают искать унесенных животных.

Регион сильно пострадал от последствий тайфуна «Майсак», который обрушился на Гуанси-Чжуанский автономный район в начале июля. Проливные дожди вызвали резкий подъем уровня воды.

Ранее паводки в Дагестане привели к эвакуации более 100 человек и обесточиванию десятков населенных пунктов. Из-за прорыва дамбы в одном из районов республики оказались подтоплены частные домовладения.

До этого мощные ливни затопили Мумбаи, парализовав дорожное и железнодорожное сообщение в крупнейшем городе Индии. За четыре дня выпало около 80% месячной нормы осадков.