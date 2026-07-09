Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 19:58

Более 100 животных смыло из зоопарка в Китае

Наводнение на юге Китая унесло более 100 животных из зоопарка

Фото: Cao Yiming/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 100 животных смыло наводнением из зоопарка на юге Китая в городском округе Гуйган, сообщает Pengpai. Территория учреждения оказалась практически полностью затоплена, а материальный ущерб оценивается примерно в 44,9 млн рублей.

Все травоядные обитатели зоопарка были унесены мощными потоками воды. Часть хищников, содержавшихся в вольерах, не смогла спастись — в частности, погибли три льва. По предварительным подсчетам, стихия нанесла учреждению ущерб в размере 4 млн юаней (44,9 млн рублей). Спасатели продолжают искать унесенных животных.

Регион сильно пострадал от последствий тайфуна «Майсак», который обрушился на Гуанси-Чжуанский автономный район в начале июля. Проливные дожди вызвали резкий подъем уровня воды.

Ранее паводки в Дагестане привели к эвакуации более 100 человек и обесточиванию десятков населенных пунктов. Из-за прорыва дамбы в одном из районов республики оказались подтоплены частные домовладения.

До этого мощные ливни затопили Мумбаи, парализовав дорожное и железнодорожное сообщение в крупнейшем городе Индии. За четыре дня выпало около 80% месячной нормы осадков.

Мир
Азия
Китай
наводнения
животные
зоопарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Зарплата 196 тысяч в Москве, 48 — в Ингушетии: где в России платят больше
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.