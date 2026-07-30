Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 июля?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 июля
При атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на территории склада продолжается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал Мельниченко.
Кроме того, в небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев.
Также десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен на автодороге Луганск — Светлодарск.
«На автодороге Луганск — Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г. р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г. р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г. р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г. р.», — написал Пушилин.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь у себя в Telegram-канале. Еще один пострадавший получил травмы.
«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — написал Слюсарь.
Кроме того, глава региона сообщил, что в Таганроге началась эвакуация жильцов многоквартирного дома, на который упали обломки ракеты. В области продолжает действовать режим беспилотной опасности, подчеркнул Слюсарь.
Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения с начала суток в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере МАКС. Он уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«Семь мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) <…> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.
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