Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 июля?

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на территории склада продолжается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал Мельниченко.

Кроме того, в небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев.

Также десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен на автодороге Луганск — Светлодарск.

«На автодороге Луганск — Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г. р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г. р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г. р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г. р.», — написал Пушилин.