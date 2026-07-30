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30 июля 2026 в 05:45

Врач ответила, можно ли восполнить дефицит витамина D с помощью загара

Врач Самойлова: загар в черте города не помогает восполнить дефицит витамина D

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Загар в черте города не способен компенсировать недостаток витамина D, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, использование солнцезащитных кремов и вовсе практически полностью блокирует выработку нутриента.

Главная иллюзия заключается в том, что загар равен здоровью. Для синтеза витамина необходимы лучи типа UVB, которые активны только с 11:00 до 14:00. Использование солнцезащитных кремов с SPF блокирует выработку витамина на 95%. Кроме того, стекло автомобиля или офиса полностью отсекает нужный спектр лучей. В условиях российских городов инсоляция часто недостаточна даже в июле, а смуглая кожа синтезирует витамин значительно медленнее светлой. Поэтому надеяться только на солнце нельзя, — пояснила Самойлова.

Она подчеркнула, что для восполнения дефицита витамина D можно использовать капли. Однако, по словам врача, важно соблюдать безопасность: доза в 10 000 МЕ — это максимальная терапевтическая норма. Специалист отметила, что эндокринологи рекомендуют назначать высокие дозировки только после лабораторных анализов, подтверждающих дефицит.

Перед началом применения капель крайне важно определить исходный уровень 25(OH)D в крови. Бесконтрольный прием «на глаз» может привести к тяжелым последствиям, так как витамин накапливается в жировой ткани. Оптимальная летняя дозировка для взрослого составляет 1000–2000 МЕ ежедневно — этого хватает, чтобы поддерживать уровень гормона-связки 25(ОН)D в диапазоне, необходимом для работы иммунной системы, — добавила Самойлова.

Она заключила, что для профилактики дефицита витамина D лучше всего использовать холекальциферол. По словам специалиста, принимать его лучше утром во время завтрака, включающего жиры. При этом, отметила врач, рекомендуется делать перерыв не менее двух часов между приемом добавок.

Ранее врач-дерматовенеролог Жанна Шефатова посоветовала использовать SPF-крем в достаточном количестве для защиты от солнца. По ее словам, на лицо следует наносить примерно две полоски крема, а на все тело — около двух столовых ложек средства.

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