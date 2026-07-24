Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины Врач Болибок: аптечные витамины могут вызвать аллергию

Аптечные витамины могут вызвать аллергическую реакцию, рассказал RT врач-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что витамины группы B — лидеры по числу жалоб на непереносимость.

Особо отличившимися являются синтетические формы витаминов B1 (тиамин), B6 (пиридоксин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (цианокобаламин). Риск возрастает при использовании инъекций, высоких дозировок или на фоне проблем с ЖКТ, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что витамин C тоже провоцирует реакции — особенно в шипучих формах, которые быстро создают высокую концентрацию аскорбиновой кислоты в крови. По его словам, жирорастворимые витамины, такие как A, D, E, К, реже становятся причиной аллергии, но их избыток накапливается в организме и может привести к токсическому эффекту, похожему на аллергию.

Ранее иммунолог Ольга Пащенко рассказала, что промывание носа физраствором позволит быстро облегчить дыхание при аллергии. По ее словам, это происходит за счет удаления пыльцы и аллергенов со слизистой.