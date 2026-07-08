Врач назвала способ мгновенно облегчить симптомы аллергии

Промывание носа физраствором позволит быстро облегчить дыхание при аллергии, заявила доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского университета кандидат медицинских наук Ольга Пащенко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это происходит за счет удаления пыльцы и аллергенов со слизистой.

Важно понимать: домашние методы борьбы с аллергией не являются лечением. Они работают как первая линия обороны, но не заменяют визит к специалисту. Облегчить симптомы аллергии в домашних условиях поможет промывание носа физиологическим раствором, он механически удаляет пыльцу и другие аллергены со слизистой, мгновенно облегчая дыхание, — посоветовала Пащенко.

Она также порекомендовала использовать теплые ингаляции, чтобы увлажнить слизистую и уменьшить раздражение. При сильных симптомах, по словам врача, можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. Однако специалист предупредила, что если появляются отек губ, языка или лица, слабость, головокружение или учащенное сердцебиение, то нужно срочно вызвать скорую помощь.

Ранее аллерголог-иммунолог Ксения Рябова заявила, что аллергия у взрослых чаще всего возникает при наличии генетической предрасположенности. По ее словам, на появление первых симптомов обычно влияют факторы окружающей среды.