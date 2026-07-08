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08 июля 2026 в 10:35

Врач рассказала, почему аллергия проявляется во взрослом возрасте

Врач Рябова: аллергия проявляется из-за генетической предрасположенности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Аллергия во взрослом возрасте проявляется в случае наличия генетической предрасположенности, рассказала LIFE.ru сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. Она отметила, что на дебют аллергии обычно влияет окружающая среда.

В первую очередь нужно иметь генетическую предрасположенность, но она на самом деле есть у большинства. Чтобы у человека началась аллергия, должны совпасть несколько обстоятельств: предрасположенность, экология, степень повреждения слизистых и образ жизни, — сказала Рябова.

Врач подчеркнула, что частые дебюты аллергии наблюдались после эпидемии коронавируса. По ее словам, на это влияло повреждение слизистых.

Ранее иммунолог Татьяна Марьянова заявила, что самостоятельное лечение аллергии может снизить иммунную систему и вызвать непереносимость используемых препаратов. Кроме того, по ее словам, есть риск перепутать это заболевание с ОРВИ.

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