Дерматолог раскрыла, как вовремя определить стригущий лишай

При стригущем лишае, как и при аллергии, возникают красные пятна на коже и зуд, однако у первого заболевания есть отличительный признак — специфические высыпания, рассказала в беседе с ОТР дерматолог Татьяна Егорова. Она уточнила, что в местах поражения начинается обламывание и выпадение волосков.

У [пациентов с лишаем появляются] специфические высыпания. То есть они круглые, а края лишая фестончатые, уплотненные и двигаются от центра к периферии, то есть лишай в течение времени расширяется в диаметре. И еще можно посмотреть [поврежденные участки] под лампой Вуда — это обычная ультрафиолетовая лампа в темноте. Если есть зеленое свечение, то это точно лишай, — отметила Егорова.

Врач подчеркнула, что самолечение с помощью гормональных мазей лишь смягчает симптомы, однако не решает проблему. Грибковая инфекция, вызывающая лишай, продолжает проникать в более глубокие слои кожи, и при малейшем стрессе организма начинает прогрессировать. Вдобавок к этому, заболевание может передаваться близким людям через домашние бытовые контакты — полотенца и другое.

Ранее дерматолог Екатерина Попова заявила, что отказ от увлажняющего крема, экономия на солнцезащитных средствах, чрезмерное умывание, применение агрессивных скрабов и пилинг кислотами обезвоживают и травмируют кожу, ускоряя ее старение. Другой ошибкой она назвала пренебрежение вечерними уходовыми процедурами в летний период.