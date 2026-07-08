Дерматолог перечислила грубые ошибки в уходе, обезвоживающие кожу

Отказ от увлажняющего крема, экономия на солнцезащитных средствах, чрезмерное умывание, применение агрессивных скрабов и пилинг кислотами обезвоживают и травмируют кожу, ускоряя ее старение, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» дерматолог Екатерина Попова. Другой ошибкой она назвала пренебрежение вечерними уходовыми процедурами в летний период.

Под солнцем и на ветру вода из глубоких слоев кожи испаряется очень быстро. Если кожа перестает получать увлажнение, она начинает вырабатывать еще больше жира для защиты, но при этом остается обезвоженной внутри. Летом кожа и так страдает от ультрафиолета и высоких температур, а [чрезмерное умывание и скрабы] травмируют ее еще больше. Кожа становится более уязвимой для солнца и инфекций. Появляется краснота, повышенная чувствительность, прыщи. Легкий солнечный ожог на поврежденной коже будет не просто слезать, а заживать с пятнами, — отметила Попова.

Врач подчеркнула, что наносить солнцезащитный крем горошинкой — грубая ошибка: для эффективной защиты лица и шеи требуется примерно чайная ложка средства. Солнце, по словам эксперта, действует незаметно, но без своевременного обновления крема могут появиться покраснения, пигментация, разрушение коллагена и ранние морщины.

Она добавила, что кислотные тоники и сыворотки, удаляя ороговевший слой, делают молодую кожу крайне чувствительной к внешним воздействиям. В летний период при отсутствии постоянного SPF-покрова и нахождения в тени использование таких средств фактически лишает кожу естественной защиты. Это может вызывать ожоги, сильное раздражение и стойкую гиперпигментацию.

Ранее дерматолог Антонина Арсеньева заявила, что продукты с бета-каротином, лютеином или тиамином помогут избежать появления солнечных ожогов. По ее словам, зелень, тыква, морковь, шпинат, абрикосы, миндаль или авокадо помогут коже загорать, а не сгорать от солнечных лучей.