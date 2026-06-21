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21 июня 2026 в 10:12

Дерматолог назвала самые эффективные способы избежать солнечных ожогов

Дерматолог Арсеньева: морковь, шпинат и тыква помогут избежать солнечных ожогов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Продукты с бета-каротином, лютеином или тиамином помогут избежать появления солнечных ожогов, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ Антонина Арсеньева. По ее словам, зелень, тыква, морковь, шпинат, абрикосы, миндаль или авокадо помогут коже загорать, а не сгорать от солнечных лучей.

Красивый загар можно получить, только если относиться к вопросу с вниманием к безопасности. Для того, чтобы кожа была более устойчивой к ультрафиолету и загорала, а не сгорала, стоит добавить в рацион зелень, тыкву, морковь, шпинат и абрикосы, — заявила Арсеньева.

Врач отметила, что бета-каротин уменьшает чувствительность кожи к солнцу, участвует в антиоксидантной защите и стимулирует выработку меланина. Он содержится в овощах и фруктах желтого, оранжевого, красного и зеленого цветов.

Она обратила внимание, что для защиты от солнца бета-каротин стоит начинать принимать за несколько недель до начала загара, а в сочетании с витаминами С и Е его эффект усиливается. Однако, предупредила дерматолог, избыток вещества может привести к пожелтению кожи.

Кроме того, врач посоветовала избегать солнца с 11 до 16 часов. По ее словам, именно в это время солнечные лучи наиболее активны. Она напомнила, что даже с использованием солнцезащитного крема не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами более двух-трех часов в день.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова отмечала, что струя воздуха от кондиционера во время сна не должна быть направлена на тело. По ее словам, оставлять на ночь включенное устройство можно, но при строгом соблюдении ряда условий, поскольку в противном случае такое решение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

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