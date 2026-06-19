Врач объяснила, при каких условиях можно спать с включенным кондиционером

Струя воздуха от кондиционера во время сна не должна быть направлена на тело, заявила NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, оставлять на ночь включенное устройство можно, но при строгом соблюдении ряда условий, поскольку в противном случае такое решение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Можно спать с включенным кондиционером при соблюдении нескольких условий, но вообще нежелательно. Самым идеальным вариантом будет хорошенько проветрить помещение перед сном, охладить до нужной температуры и после этого выключить устройство. Но если мы выбираем спать с кондиционером, здесь должны быть соблюдены три условия. Первое — разница в температурах между комнатой и улицей не должна быть больше шести-семи градусов. Второе — любое дуновение от устройства на коже — это неправильно. Если вы чувствуете, как дует струя воздуха, лучше это нейтрализовать, иначе можете простудиться. Третье — нужно убедиться, что кондиционер был хорошо почищен в начале сезона и в нем не разводились вредные микробы и грибки, — пояснила Чернышова.

Ранее ветеринарный врач Наталья Колесникова заявила, что постоянное и прямое нахождение питомца под кондиционером может вызвать в его организме воспалительные процессы. Она отметила, что резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении также создает риски для здоровья животного.