Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев

Постоянное и прямое нахождение питомца под кондиционером может вызвать в его организме воспалительные процессы, предупредила в беседе с RT ветеринарный врач Наталья Колесникова. Она отметила, что резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении также создает риски для здоровья животного.

[Перепад температур] может спровоцировать воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний суставов и мышц, а также раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Никогда не располагайте лежанку питомца прямо под кондиционером. Если собака или кошка вернулась домой перегретой, не стоит сразу включать максимальное охлаждение. После жары организм должен охлаждаться постепенно, — отметила Колесникова.

По ее словам, нельзя запускать устройство, если питомец искупался в водоеме и пришел домой мокрым. Перед тем, как включить кондиционер, нужно полностью высушить шерсть животного. В противном случае любимец может простудиться. Ветврач добавила, что особенная уязвимость к переохлаждению наблюдается у маленьких, пожилых или короткошерстных собак с хроническими заболеваниями.

Ранее ветеринар Елена Фроленко заявила, что тяжелое и учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, покраснение слизистых оболочек, вялость или, напротив, беспокойное поведение могут сигнализировать о тепловом ударе у питомца. По ее словам, без своевременной помощи у животного могут пострадать сердце, почки, печень и мозг.