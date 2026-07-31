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31 июля 2026 в 14:58

Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Москве ветеринары спасли кошку породы сфинкс по кличке Сафи, которая проглотила 10 резинок для волос, кусок проволоки и клубок ниток, пишет «Москва 24» со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение». Хозяева питомца обратились в Тушинскую ветеринарную клинику с жалобами на отказ от еды и рвоту у питомца.

При проведении УЗИ у животного обнаружили множество инородных предметов, что потребовало хирургического вмешательства. В ходе операций — энтеротомии и гастротомии — врачам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. В настоящее время питомец продолжает лечение в амбулаторных условиях.

Ранее ветеринары из Москвы спасли глаз кошке с некрозом роговицы. Шотландская вислоухая кошка Норка поступила в Калининскую ветклинику с черным пятном на глазу.

Москва
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