Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку

В Москве ветеринары спасли кошку породы сфинкс по кличке Сафи, которая проглотила 10 резинок для волос, кусок проволоки и клубок ниток, пишет «Москва 24» со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение». Хозяева питомца обратились в Тушинскую ветеринарную клинику с жалобами на отказ от еды и рвоту у питомца.

При проведении УЗИ у животного обнаружили множество инородных предметов, что потребовало хирургического вмешательства. В ходе операций — энтеротомии и гастротомии — врачам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. В настоящее время питомец продолжает лечение в амбулаторных условиях.

Ранее ветеринары из Москвы спасли глаз кошке с некрозом роговицы. Шотландская вислоухая кошка Норка поступила в Калининскую ветклинику с черным пятном на глазу.