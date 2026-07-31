Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 15:23

Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки

Британский суд дал пожизненный срок матери и ее сожителю за убийство дочери

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Британии мать Александра Уокер и ее сожитель Харрисон Симпсон приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство двухлетней дочери, пишет Daily Mail. Суд установил, что девочку систематически истязали, на ее теле обнаружены 21 перелом и тяжелая черепно-мозговая травма.

Суд установил, что Симпсон, сожитель матери, находился с ребенком в день смерти девочки. В ходе следствия также выяснилось, что он совершил сексуальное насилие над ней. Мать, обнаружив дочь в критическом состоянии, не вызвала скорую помощь немедленно, а попыталась разобраться в ситуации самостоятельно и обратилась за помощью лишь спустя некоторое время.

Прибывшие медики не смогли спасти ребенка. Судья назвала произошедшее садизмом и отметила, что до появления Симпсона в жизни семьи Изабель была здоровым и счастливым ребенком. Симпсон приговорен к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 27 лет, Уокер — к пожизненному сроку с минимальным отбытием 21 года.

Ранее сообщалось, что мужчина из Красноярска насиловал падчерицу, когда его супруга, мать девочки, находилась на суточных дежурствах. Как следует из показаний ребенка, отчим после сексуального насилия брал нож, приставлял к ее шее и угрожал убить мать, кошку и всю семью, если она кому-либо расскажет. Девочка боялась и молчала более двух лет.

Европа
Великобритания
истязания
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб после атаки ВСУ на фермерское хозяйство
«Сотни тысяч ежемесячно»: в СВОП подсчитали реальные потери Киева
Молодой Маяковский приставал к москвичам и портил клумбы
Россияне вернулись на чемпионат Европы впервые с 2021 года и взяли медали
В Европе компании возвращаются к использованию старой техники
Водитель снес людей на российской трассе и скрылся
Росгвардия задержала пару за махинации с ценниками в магазине Подмосковья
Появились новые подробности избиения ученого в Екатеринбурге
В Белграде нашли чемодан с останками россиянки
Толпа пьяных украинцев с девушкой в багажнике попала в аварию в Польше
Стало известно о состоянии пострадавших при покушении на Ермолаева в Монако
Мужчину заподозрили в убийстве жены спустя 33 года после ее смерти
Бывший рекордсмен КХЛ скончался от рака в 39 лет
«Берегитесь»: сенатор о желании Зеленского атаковать РФ с помощью Starlink
Васильев оценил отношения Армении с ОДКБ на фоне учений НАТО
Захарова указала на причину массового прорыва мигрантов в испанскую Сеуту
Самолет сбил лису при вылете из Домодедово
Лесные пожары в Турции: обстановка сегодня, 31 июля, опасность для туристов
Появились ужасающие детали убийства брата и сестры в Таиланде
«Круто разбирается»: Пересильд рассказала, какой главный совет ей дал отец
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.