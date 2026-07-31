Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки Британский суд дал пожизненный срок матери и ее сожителю за убийство дочери

В Британии мать Александра Уокер и ее сожитель Харрисон Симпсон приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство двухлетней дочери, пишет Daily Mail. Суд установил, что девочку систематически истязали, на ее теле обнаружены 21 перелом и тяжелая черепно-мозговая травма.

Суд установил, что Симпсон, сожитель матери, находился с ребенком в день смерти девочки. В ходе следствия также выяснилось, что он совершил сексуальное насилие над ней. Мать, обнаружив дочь в критическом состоянии, не вызвала скорую помощь немедленно, а попыталась разобраться в ситуации самостоятельно и обратилась за помощью лишь спустя некоторое время.

Прибывшие медики не смогли спасти ребенка. Судья назвала произошедшее садизмом и отметила, что до появления Симпсона в жизни семьи Изабель была здоровым и счастливым ребенком. Симпсон приговорен к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 27 лет, Уокер — к пожизненному сроку с минимальным отбытием 21 года.

Ранее сообщалось, что мужчина из Красноярска насиловал падчерицу, когда его супруга, мать девочки, находилась на суточных дежурствах. Как следует из показаний ребенка, отчим после сексуального насилия брал нож, приставлял к ее шее и угрожал убить мать, кошку и всю семью, если она кому-либо расскажет. Девочка боялась и молчала более двух лет.