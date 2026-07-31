Двое подростков пострадали при ЧП с парапланами на Ставрополье

Двое подростков пострадали при ЧП с парапланами на Ставрополье Два подростка столкнулись на соревнованиях по парапланеризму на Ставрополье

Два подростка столкнулись во время соревнований по парапланеризму в Ставропольском крае, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Оба участника происшествия были доставлены в больницу, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда), — отмечается в сообщении.

По данным следствия, 30 июля 2026 года в районе горы Джуца в селе Юца Предгорного района Ставропольского края во время выполнения нормативов по полетам на парапланах произошло столкновение двух несовершеннолетних участников соревнований. Инцидент произошел в момент набора высоты.

После столкновения подростки упали на поверхность горного участка. Пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль каршеринга под управлением подростка упал в реку на Филевской набережной в Москве. ДТП произошло на Крылатской улице в районе дома № 2.