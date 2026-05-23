Ребенка полностью засосало в трубу во время слива воды в фонтане

Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве

Шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане на Симферопольском бульваре в Москве, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что он полностью провалился в отстойник.

По данным канала, ребенка удалось спасти, в настоящее время его осматривают медики. Сам фонтан относительно новый — его построили в 2022 году.

В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме близ деревни Пирогово из-за недосмотра брата. В семье воспитывалось трое детей, двое из которых, младшие, страдали неврологическим расстройством. Обычно за ними ухаживала мать, но в этот день она находилась в роддоме, так как ждала четвертого ребенка. До этого семья ни разу не попадала в поле зрения органов опеки.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб на Филиппинах из-за сильного течения в океане. В частности, тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи. Трагический инцидент произошел на популярном среди туристов пляже Пука-бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами.

