Ребенка полностью засосало в трубу во время слива воды в фонтане Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве

Шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане на Симферопольском бульваре в Москве, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что он полностью провалился в отстойник.

По данным канала, ребенка удалось спасти, в настоящее время его осматривают медики. Сам фонтан относительно новый — его построили в 2022 году.

