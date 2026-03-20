Россиянин не дожил до конца отпуска в Азии из-за сильного течения в океане

Россиянин погиб на Филиппинах из-за сильного течения в океане, сообщил Telegram-канал SHOT. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи.

Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука Бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами. В один из дней отпуска россиянин решил искупаться в океане, но не обратил внимания на сильное отбойное течение. Спасатель пляжа бросился на помощь туристу, но не успел надеть на него спасательный жилет, в результате чего турист утонул.

Ранее сообщалось, что россиянин едва не погиб во время серфинга на Бали. Он потерял сознание и почти 20 часов дрейфовал в открытом океане. Туриста случайно заметил местный рыбак в районе пляжа Лебих. Подойдя ближе, мужчина обнаружил на доске истощенного россиянина и позвал на помощь товарищей. Вместе они вытащили его из воды.

До этого россиянка чуть не погибла во время заплыва на каяке в Таиланде. Женщина ударилась о скалы в районе Пхукета. Туристку спасло наличие жилета и телефона в чехле: россиянка отправила геолокацию близким, по которой ее нашли экстренные службы.