Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами В городе Анхелес более 20 человек остаются под завалами рухнувшего здания

Более 20 человек остаются под завалами рухнувшего здания в филиппинском городе Анхелес, сообщил телеканал GMA News. По данным журналистов, уже спасено около 20 человек.

Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо уточнил, что обрушение здания произошло в ночь на воскресенье, 24 мая. По его словам, под завалами были заблокированы до 40 рабочих, при этом около 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. Известно о погибшем: находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии умер от полученных травм.

Ранее в Пятигорске завершили разбор завалов после взрыва на автозаправочной станции, о чем рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, людей под обломками обнаружено не было. После завершения работ в городе открыли движение по улице Ермолова. Также специалисты восстановили уличное освещение в районе происшествия, добавил мэр.

Тем временем в Сети появилось душераздирающее видео из Старобельска, на котором спасатели извлекают раненую студентку из-под обломков разрушенного общежития. На кадрах пострадавшая после удара беспилотников ВСУ девушка в первую очередь просит помогать не ей, а спасти ее подругу.