Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:50

Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами

В городе Анхелес более 20 человек остаются под завалами рухнувшего здания

Место обрушения здания в городе Анхелес Место обрушения здания в городе Анхелес Фото: The information office of Angele/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 20 человек остаются под завалами рухнувшего здания в филиппинском городе Анхелес, сообщил телеканал GMA News. По данным журналистов, уже спасено около 20 человек.

Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо уточнил, что обрушение здания произошло в ночь на воскресенье, 24 мая. По его словам, под завалами были заблокированы до 40 рабочих, при этом около 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. Известно о погибшем: находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии умер от полученных травм.

Ранее в Пятигорске завершили разбор завалов после взрыва на автозаправочной станции, о чем рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, людей под обломками обнаружено не было. После завершения работ в городе открыли движение по улице Ермолова. Также специалисты восстановили уличное освещение в районе происшествия, добавил мэр.

Тем временем в Сети появилось душераздирающее видео из Старобельска, на котором спасатели извлекают раненую студентку из-под обломков разрушенного общежития. На кадрах пострадавшая после удара беспилотников ВСУ девушка в первую очередь просит помогать не ей, а спасти ее подругу.

Мир
Филиппины
пострадавшие
обрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей некогда популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.