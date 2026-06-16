Врач ответила, что необходимо положить в аптечку перед поездкой на море Врач Павлова посоветовала туристам класть в аптечку минеральные фотофильтры

Путешественникам перед поездкой на море нужно обязательно добавить в дорожную аптечку минеральные фотофильтры, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, это необходимо для защиты кожи, которая из-за активного солнца и контакта с морской водой может неожиданно отреагировать даже на привычную косметику.

На фоне активного солнца и контакта с морской водой даже привычная косметика способна вызвать острый дерматит. Сигналом может служить любая реакция гиперчувствительности немедленного типа — от эритемы до мелкопапулезной сыпи с зудом. Для того чтобы этого избежать, в аптечку нужно добавить минеральные фотофильтры, в составе которых только оксид цинка или диоксид титана без химических фильтров, отдушек и спирта. Они работают как инертный экран, не проникают в системный кровоток и не дают фотохимических реакций с образованием гаптенов, — пояснила Павлова.

Также она отметила, что в аптечку можно добавить антигистаминные препараты второго поколения. По ее словам, они избирательно блокируют периферические рецепторы без угнетения центральной нервной системы.

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