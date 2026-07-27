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27 июля 2026 в 08:41

Мурашко обратился ко всем российским мужчинам с одной просьбой

Мурашко призвал российских мужчин к прохождению репродуктивной диспансеризации

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российским мужчинам следует активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, заявил в беседе с РИА Новости министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, женщины в этом вопросе пока более активны, чем представители сильного пола.

Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу (по прохождению репродуктивной диспансеризации. — NEWS.ru), потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения, — отметил глава Минздрава РФ.

Репродуктивная диспансеризация проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур включает в себя консультацию врача, лабораторные и инструментальные исследования. Диспансеризация доступна по полису ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.

Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что в России действует одна из наиболее масштабных программ раннего выявления рака. Он подчеркнул, что профилактические обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.

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