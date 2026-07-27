Россиянам объяснили, какие настройки включить сразу после покупки смартфона IT-эксперт Лопатин: после покупки смартфона нужно установить код безопасности

После приобретения смартфона необходимо установить надежный код безопасности, заявил NEWS.ru старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин. По его словам, также следует запретить гаджету загружать приложения из неизвестных источников.

Чтобы защитить данные в случае кражи или потери устройства, необходимо установить надежный код безопасности для разблокировки, включить биометрию (отпечаток пальца, распознавание лица и аналоги). Также следует настроить функции поиска устройства, например «Локатор» на iPhone или «Найти устройство» на Android, защитить сим-карту ПИН-кодом и включить резервное копирование данных. Для дополнительной защиты учетных записей включите двухфакторную аутентификацию, своевременно обновляйте систему и запретите смартфону устанавливать приложения из неизвестных источников, — посоветовал Лопатин.

Он также подчеркнул необходимость установки антивирусного программного обеспечения для защиты устройства. Кроме того, по словам эксперта, важно проверять разрешения приложений, чтобы контролировать, какие программы имеют доступ к камере, микрофону, контактам, геолокации и файлам.

Ранее руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония заявил, что автозагрузка фото и видео в мессенджерах — главная причина неучтенного расхода мобильного трафика. По его словам, такие незаметные операции могут значительно увеличить ежемесячные расходы на связь.