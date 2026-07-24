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24 июля 2026 в 08:05

Россиянам назвали главных пожирателей трафика на смартфонах

IT-эксперт Джакония: автозагрузка фото в мессенджерах незаметно расходует трафик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Автозагрузка фото и видеороликов в мессенджерах, а также работа облачных сервисов и фоновые процессы являются основными источниками неучтенного расхода мобильного трафика, заявил NEWS.ru руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония. Эксперт подчеркнул, что подобные незаметные операции могут существенно увеличить ежемесячные траты на связь, если не контролировать настройки приложений.

Больше всего трафика незаметно расходуют мессенджеры с автоматической загрузкой фото и роликов, облачные сервисы, короткие видео, онлайн-карты и игры. Интернет также потребляют обновления программ и фоновые процессы. Приложение может синхронизировать данные, загружать резервные копии или обновлять контент, пока пользователь его не открывает. На iPhone статистика доступна в разделе «Настройки» — «Сотовая связь». Там можно увидеть расход по приложениям и запретить отдельным программам использовать мобильную сеть. На Android нужный раздел обычно находится в настройках Сети и интернета — названия пунктов зависят от производителя, — пояснил Джакония.

По его мнению, важно понимать, что многие приложения продолжают потреблять гигабайты даже в свернутом состоянии. IT-эксперт отметил, что при ограниченном тарифе дополнительно поможет режим экономии трафика.

Ранее сообщалось, что цена iPhone 17 в российских интернет-магазинах снизилась до 58 тыс. рублей. На маркетплейсах стартовая стоимость телефона составляет 59 тыс. рублей.

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