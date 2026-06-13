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13 июня 2026 в 10:45

Цена iPhone 17 в России достигла исторического минимума

Цена на iPhone 17 в России упала до 58 тыс. рублей

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Цена iPhone 17 в российских интернет-магазинах снизилась до 58 тыс. рублей, передает Hi-Tech Mail. На маркетплейсах стартовая стоимость телефона составляет 59 тыс. рублей.

Стоимость базовой модель с 256 гигабайтами встроенной памяти снизилась с 62 до 59 тыс. рублей за несколько недель. Это является абсолютным минимумом для iPhone 17.

Для сравнения, в начале года iPhone 17 стоил от 75 тыс. рублей. Менее чем за полгода цена девайса упала в среднем на 25%, — сообщили авторы портала.

Отмечается, что в декабре прошлого года, на старте продаж, стоимость смартфона начиналась от 110 тыс. рублей. При этом уже в декабре цена снизилась почти на треть — до 82 тыс. рублей.

iPhone 17 обладает рядом флагманских характеристик: экран с частотой обновления 120 Гц и поддержкой функции Always On Display. Аналитики отмечали высокую автономность телефона и присвоили ему звание «лучшего смартфона 2025 года».

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов перечислил основные признаки взлома гаджета. По словам специалиста, самопроизвольное включение микрофона или незнакомые расширения браузера могут свидетельствовать об утечке данных.

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