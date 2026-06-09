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09 июня 2026 в 13:28

ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета

ИБ-эксперт Миронов: быстрая разрядка может указывать на взлом гаджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Быстрая разрядка, самопроизвольное включение микрофона или камеры, внезапный выход из спящего режима и незнакомые расширения в браузере могут сигнализировать о взломе гаджета, предупредил в беседе с Lenta.ru эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов. Другим тревожным признаком он назвал запуск вентиляторов охлаждения в компьютерной технике без видимой нагрузки.

В большинстве случаев владелец узнает о взломе не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства. Например, смартфон начинает садиться за два-три часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности — скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку. На компьютере стоит насторожиться, если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, — отметил Миронов.

По его словам, главной ошибкой в такой ситуации будет попытка просто перезагрузить технику. На самом деле нужно немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания. После этого с другого надежного устройства следует приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах.

Ранее ИБ-эксперт Алексей Раевский заявил, что полностью защитить личные данные в смартфоне от утечки практически невозможно. По его словам, единственные приложения, не собирающие информацию о пользователе, — это мессенджеры. Он отметил, что запрет доступа к камере, геолокации и прочим инструментам сделает многие приложения бесполезными.

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