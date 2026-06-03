ИБ-эксперт ответил, можно ли полностью защитить личные данные в смартфоне ИБ-эксперт Раевский: полностью защитить данные в смартфоне от утечки невозможно

Полностью защитить личные данные в смартфоне от утечки практически невозможно, заявил в беседе с 360.ru эксперт в области информационной безопасности Алексей Раевский. По его словам, единственные приложения, не собирающие информацию о пользователе, — это мессенджеры. Он отметил, что запрет доступа к камере, геолокации и прочим инструментам сделает многие приложения бесполезными.

То, что вы набираете на клавиатуре, файлы, которые присоединяете к сообщениям, фотографии, которые снимаете, — все это доступно операционной системе, а значит и ее производителю. возникает вопрос, если все запретить и вообще не пользоваться смартфоном, насколько вам вообще будет удобно жить? — отметил Раевский.

Эксперт добавил, что производители гаджетов стали собирать информацию о владельцах смартфонов уже много лет назад. Он уточнил, что это началось еще в период, когда впервые появились различные рекламные рекомендации в зависимости от интересов пользователя.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев предупредил, что кадровики и бухгалтеры чаще других сотрудников становятся жертвами кибермошенников. Он напомнил, что злоумышленники в своих схемах нередко используют методы социальной инженерии и рабочий контекст.