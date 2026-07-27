В Пентагоне раскрыли число раненных на Ближнем Востоке американских солдат NYT: число раненных на Ближнем Востоке военных США выросло до 624 человек

Число раненных в ходе ближневосточного конфликта американских военнослужащих возросло до 624 человек, сообщает New York Times со ссылкой на данные Пентагона. Отмечается, что в штаб-квартире Минобороны США начали раздельно публиковать информацию о потерях, понесенных с 7 июля, когда начался очередной виток эскалации, и с самого начала операции в феврале.

Официальное число солдат, раненных с этой даты (7 июля — NEWS.ru), теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта, — отметил источник издания.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться посланиями через страны-посредники, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. Эту роль в переговорах занимают Пакистан, Оман и Катар.

До этого глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива. Уточнялось, что его позиция повлияла на решение президента США Дональда Трампа сделать паузу в ударах по Ирану.