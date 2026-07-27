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27 июля 2026 в 02:08

В Иране раскрыли детали непрямых переговоров с США

Иран заявил о продолжающихся переговорах с США через посредников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран и США продолжают обмениваться посланиями через страны-посредники, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами, сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. Эту роль в переговорах занимают Пакистан, Оман и Катар.

По словам Багаи, для полноценного диалога необходима надежная основа, которая была разрушена действиями США. Представитель МИД Ирана также заявил, что Тегеран выполнил все свои обязательства по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Ранее посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока передали США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня. Администрация президента США Дональда Трампа уже начала изучать инициативу. Помимо перемирия, предложение предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе и призвано дать Тегерану и Вашингтону пространство для спасения разваливающегося меморандума о взаимопонимании.

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