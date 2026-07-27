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27 июля 2026 в 03:09

Зеленский полетит к новому премьеру Британии

Guardian: Зеленский встретится с премьером Британии Энди Бернемом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию, где встретится с новым премьер-министром страны Энди Бернемом, сообщает газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит. Встреча состоится в понедельник, 27 июля, на военно-морской базе, где проходят подготовку украинские военнослужащие.

Зеленский и Бернем также пообщаются с украинскими и британскими военными, участвовавшими в подготовке морских операций. Планируется обсудить совместные проекты. Речь идет о системе радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая предназначена для использования в БПЛА.

Ранее стало известно, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины стала началом открытого политического противостояния Зеленского с ЕС, о чем написали местные СМИ. Кадровое решение вызвало серьезный резонанс как в украинской армии, так и среди европейских союзников Киева.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что мир на Украине может стать «смертью» для Зеленского. По его словам, украинский лидер находится под влиянием Европы, прежде всего Германии и Великобритании, и стремится лишь к временному перемирию для перевооружения.

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Украина
Владимир Зеленский
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