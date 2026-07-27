В МВД объяснили, что нужно сделать сразу после звонка мошенников

В МВД объяснили, что нужно сделать сразу после звонка мошенников МВД призвало россиян сразу блокировать карту после перевода денег мошенникам

МВД РФ рекомендует россиянам, ставшим жертвами мошенников, немедленно заблокировать платежную карту, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также необходимо как можно скорее сменить пароли к банковским приложениям и электронной почте, уточнили в министерстве.

Кроме того, гражданам рекомендовали связаться с банком и обратиться в полицию. В МВД напомнили, что сотрудники банков и государственных органов никогда не просят сообщать СМС-коды, устанавливать сторонние приложения или переводить средства на так называемый безопасный счет.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что установка уникальных паролей в каждой учетной записи не даст мошенникам получить доступ к данным. По его словам, преступники проверяют способы входа от одной взломанной площадки на всех остальных.

До этого в пресс-центре МВД России рассказали, что принцип нулевого доверия (Zero Trust) является одной из самых современных стратегий кибербезопасности. В ведомстве пояснили, что суть подхода заключается в формуле «никогда не доверяй, всегда проверяй». Однако в условиях активного распространения методов социальной инженерии этого подхода уже недостаточно, и современные угрозы требуют более строгой проверки любых источников информации и цифровых сигналов.