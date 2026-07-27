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27 июля 2026 в 04:23

В МВД объяснили, что нужно сделать сразу после звонка мошенников

МВД призвало россиян сразу блокировать карту после перевода денег мошенникам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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МВД РФ рекомендует россиянам, ставшим жертвами мошенников, немедленно заблокировать платежную карту, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также необходимо как можно скорее сменить пароли к банковским приложениям и электронной почте, уточнили в министерстве.

Кроме того, гражданам рекомендовали связаться с банком и обратиться в полицию. В МВД напомнили, что сотрудники банков и государственных органов никогда не просят сообщать СМС-коды, устанавливать сторонние приложения или переводить средства на так называемый безопасный счет.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что установка уникальных паролей в каждой учетной записи не даст мошенникам получить доступ к данным. По его словам, преступники проверяют способы входа от одной взломанной площадки на всех остальных.

До этого в пресс-центре МВД России рассказали, что принцип нулевого доверия (Zero Trust) является одной из самых современных стратегий кибербезопасности. В ведомстве пояснили, что суть подхода заключается в формуле «никогда не доверяй, всегда проверяй». Однако в условиях активного распространения методов социальной инженерии этого подхода уже недостаточно, и современные угрозы требуют более строгой проверки любых источников информации и цифровых сигналов.

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