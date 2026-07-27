Глава Рособрнадзора высказался о судьбе ЕГЭ в 2027 году Глава Рособрнадзора Музаев исключил отмену ЕГЭ в 2027 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2027 году состоится, заявил РИА Новости руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также рассказал, как принимаются решения об изменениях в экзамене.

Конечно, ЕГЭ-2027 состоится, — сказал Музаев.

В случае если речь идет о серьезных корректировках, школьников предупреждают о них заранее. Музаев пояснил, что такая практика позволяет ученикам понимать, к каким требованиям им предстоит готовиться. В частности, девятиклассники заранее узнают, какие правила будут действовать к моменту сдачи ЕГЭ через два года.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается. По его словам, корректировки будут носить точечный характер.

До этого педагог Марина Май посоветовала родителям не давить на младшеклассников и не заставлять их заранее готовиться к ЕГЭ — такой подход лишь навредит общему развитию ребенка. Она отметила, что взрослые принуждают детей к такой работе из-за повышенной тревожности.