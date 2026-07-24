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24 июля 2026 в 11:44

Педагог призвала не зацикливаться на ЕГЭ с раннего детства

Педагог Марина Май призвала не заставлять младшеклассников готовиться к ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родителям не следует давить на младшеклассников и заставлять их заранее готовиться к ЕГЭ — такой подход лишь навредит общему развитию ребенка, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» педагог Марина Май. Она отметила, что взрослые принуждают детей к такой работе из-за повышенной тревожности. По ее словам, им кажется, что так будет лучше, но на деле это лишь убивает любовь школьников к учебе.

Новой реальностью стала не ранняя подготовка к ЕГЭ, а родительская тревога. Если под подготовкой понимать бесконечных репетиторов и решение вариантов — это тревожный сигнал. К ЕГЭ невозможно начать готовить в первом классе, но можно лишить ребенка качеств, которые помогут его сдать. Ребенок еще не научился дружить, проигрывать, организовывать свое время, а родители уже обсуждают проходные баллы. Все усилия сведутся к нулю, если за ребенка все делают взрослые, он не может концентрироваться, боится ошибок и учится только под контролем, — высказалась Май.

Она посоветовала акцентировать внимание не на ЕГЭ, а на общем интеллектуальном развитии ребенка — работе с вниманием, памятью и логическим мышлением. Учитель подчеркнула, что, если ребенок научится думать и действовать самостоятельно, он будет готов не только к экзаменам, но и к любым другим испытаниям в жизни.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается. По его словам, корректировки будут носить точечный характер.

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ЕГЭ
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