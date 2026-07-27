Силы ПВО сбили три дрона ВСУ в Севастополе

Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В городе работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Беспилотники были сбиты в Балаклавском районе. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее в результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте. Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказали необходимую помощь.

До этого за день в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Дрон атаковал рейсовый автобус. В результате погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Еще восемь пассажиров получили ранения средней степени тяжести.